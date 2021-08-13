Певицу Викторию Дайнеко затравили в Сети за то, что она решила баллотироваться в Госдуму

Источник материала: ОНТ

Российская поп-певица Виктория Дайнеко столкнулась с волной хейта из-за того, что зарегистрировалась в Государственную думу. Ее слова из интервью «Русскому радио» цитирует Starhit .

Певица поблагодарили всех за их мнение, но сказала, что будет все равно придерживаться своей позиции.

2 августа стало известно, что Дайнеко зарегистрировалась на выборы в Госдуму от партии «Зеленая альтернатива». Певица хочет решать экологические проблемы и заниматься защитой прав животных. По словам Виктории, так она сможет своим примером показывать, что нынешнюю жизнь можно улучшить.

Фото: instagram.com/victoriadaineko

Подписывайтесь на нас в Telegram