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Зампредседателя Совета Республики Анатолий Исаченко обратился к Генассамблее ООН

13.08.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь потребовала прекратить внешнее давление на страну. С заявлением к Генеральной ассамблее ООН обратился заместитель председателя Совета Республики. Анатолий Исаченко отвечает за выполнение в Беларуси Целей устойчивого развития.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Мы столкнулись с наглым и дерзким вызовом, брошенным суверенному, демократическому, миролюбивому государству, каждому его гражданину. Односторонние ограничительные меры в виде недопущения произведённых в Беларуси товаров на европейский рынок, запрета западных государств на перелёты белорусских перевозчиков над своей территорией, эскалация миграционного кризиса на белорусско-литовской границе – в настоящее время приобретают катастрофические перспективы. Подобная бездумная политика в отношении нашей страны серьёзно затрагивает интересы не только белорусских граждан».

Анатолий Исаченко, выступив как координатор по достижению Целей устойчивого развития призвал Генеральную ассамблею ООН осудить грубое вмешательство во внутренние дела Беларуси, принять меры по недопущению использования принудительных ограничений, а также прекратить спланированные шаги ряда государств, направленные на ухудшение жизни людей.

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Беларусь потребовала прекратить внешнее давление на страну. С заявлением к Генеральной ассамблее ООН обратился заместитель председателя Совета Республики....
 
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