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Зампредседателя Совета Республики Анатолий Исаченко обратился к Генассамблее ООН
Источник материала: ОНТ
Беларусь потребовала прекратить внешнее давление на страну. С заявлением к Генеральной ассамблее ООН обратился заместитель председателя Совета Республики. Анатолий Исаченко отвечает за выполнение в Беларуси Целей устойчивого развития.
Анатолий Исаченко, выступив как координатор по достижению Целей устойчивого развития призвал Генеральную ассамблею ООН осудить грубое вмешательство во внутренние дела Беларуси, принять меры по недопущению использования принудительных ограничений, а также прекратить спланированные шаги ряда государств, направленные на ухудшение жизни людей.
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Беларусь потребовала прекратить внешнее давление на страну. С заявлением к Генеральной ассамблее ООН обратился заместитель председателя Совета Республики....
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