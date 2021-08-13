«Бедняга, чуть не расплакался»: Тиктокер показал лайфхак, как отвечать телефонным мошенникам из банка

Источник материала: ОНТ

Пользователь TikTok Владислав Роговский показал способ, как ввести в заблуждение телефонных мошенников. Видео он опубликовал у себя в профиле.

Все уже наслышаны о схемах телефонных и интернет-мошенников по выманиванию денег. Представляются сотрудниками банка и говорят, что с вашего счета хотят списать деньги или взять кредит, поэтому нужно срочно сказать секретные три цифры на обороте карты. И хоть многие доверчивые граждане ведутся на такие уловки, некоторые уже сами знают, как нужно отвечать онлайн-грабителям.

Мужчина из этого видео решил пошутить над одним из таких мошенников, первым представившись сотрудником банка. Человек на том конце провода растерялся и не знал, что ответить, а в самом конце выругался и бросил трубку.

Пользователям очень понравился такой способ разговора с киберпреступниками. Ролик набрал более трех млн просмотров и больше 430 тысяч лайков.

Комментаторы были в восторге от хитрости тиктокера: «Это самый прекрасный развод мошенников, который я встречала», «Даже заикаться начал», «Бедняга, чуть не расплакался».

Фото^ Pexels

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