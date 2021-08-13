ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Бедняга, чуть не расплакался»: Тиктокер показал лайфхак, как отвечать телефонным мошенникам из банка

13.08.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Бедняга, чуть не расплакался»: Тиктокер показал лайфхак, как отвечать телефонным мошенникам из банка

Пользователь TikTok Владислав Роговский показал способ, как ввести в заблуждение телефонных мошенников. Видео он опубликовал у себя в профиле. 

Все уже наслышаны о схемах телефонных и интернет-мошенников по выманиванию денег. Представляются сотрудниками банка и говорят, что с вашего счета хотят списать деньги или взять кредит, поэтому нужно срочно сказать секретные три цифры на обороте карты. И хоть многие доверчивые граждане ведутся на такие уловки, некоторые уже сами знают, как нужно отвечать онлайн-грабителям.

Мужчина из этого видео решил пошутить над одним из таких мошенников, первым представившись сотрудником банка. Человек на том конце провода растерялся и не знал, что ответить, а в самом конце выругался и бросил трубку.

Пользователям очень понравился такой способ разговора с киберпреступниками. Ролик набрал более трех млн просмотров и больше 430 тысяч лайков. 

Комментаторы были в восторге от хитрости тиктокера: «Это самый прекрасный развод мошенников, который я встречала», «Даже заикаться начал», «Бедняга, чуть не расплакался».

Фото^ Pexels

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователь TikTok Владислав Роговский показал способ, как ввести в заблуждение телефонных мошенников. Видео он опубликовал у себя в профиле.  Все уже наслышаны о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналистка BBC задала вопрос Лукашенко о легитимности - ее высылают из России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by