Для туризма и безопасности: ученые Беларуси и России создают единую экологическую карту

Источник материала: ОНТ

От индекса качества воздуха до развития агроэкотуризма! Молодые ученые Беларуси и России создают единую экологическую карту Союзного государства.

В нашей стране пилотный – проект Кировского района. Около полугода специалисты и волонтеры изучали его природу, наносили на карту места с редкими растениями и подводными источниками, отслеживали экологическую обстановку. Такие исследования сейчас продолжаются и в других районах. Планируется, что уже осенью цифровая «зеленая» карта появится у Могилевской области.

Александр Бурда, первый заместитель председателя молодежной палаты при Парламентском собрании союза Беларуси и России: «Экологическая карта – это помощь человеку для поиска мест отдыха, для нахождения какого-либо вида инвазивных растений, для определения мест напряженности, где насыщенный автомобильный поток, где простому человеку с маленьким ребенком желательно не ходить близко. Проект будет апробирован и в Российской Федерации».

Одна из задач проекта – проследить, как за последние десятилетия изменились ландшафт и биоразнообразие в каждом регионе. В первую очередь, на это влияют водные ресурсы, а потому главными точками на экологической карте Союзного государства станут крупнейшие озера двух стран – Нарочь и Байкал.

Татьяна Конончук, начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: «В связи с изменением климата изменяются и водные объекты, необходимо своевременное проведение научных исследований, как это отражается в динамике на животном мире, который находится в этих водных объектах. И, конечно, не надо забывать экологический туризм на особо охраняемых территориях, водных объектах».

Цифровую экологическую карту Беларуси представят в начале следующего года. Воспользоваться ей можно будет и через мобильное приложение, его разработка также началась.

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