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Для туризма и безопасности: ученые Беларуси и России создают единую экологическую карту
Источник материала: ОНТ
От индекса качества воздуха до развития агроэкотуризма! Молодые ученые Беларуси и России создают единую экологическую карту Союзного государства.
В нашей стране пилотный – проект Кировского района. Около полугода специалисты и волонтеры изучали его природу, наносили на карту места с редкими растениями и подводными источниками, отслеживали экологическую обстановку. Такие исследования сейчас продолжаются и в других районах. Планируется, что уже осенью цифровая «зеленая» карта появится у Могилевской области.
Одна из задач проекта – проследить, как за последние десятилетия изменились ландшафт и биоразнообразие в каждом регионе. В первую очередь, на это влияют водные ресурсы, а потому главными точками на экологической карте Союзного государства станут крупнейшие озера двух стран – Нарочь и Байкал.
Цифровую экологическую карту Беларуси представят в начале следующего года. Воспользоваться ей можно будет и через мобильное приложение, его разработка также началась.
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От индекса качества воздуха до развития агроэкотуризма! Молодые ученые Беларуси и России создают единую экологическую карту Союзного государства. В нашей стране...
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