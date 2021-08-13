Белорусские спасатели успешно выступают на ЧМ в Хорватии

Источник материала: ОНТ

Белорусские спасатели помогали бороться с пожарами в Турции. А сейчас молодая смена успешно показывает навыки на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Хорватии.

По итогам первого дня у команды сразу несколько наград – два золота, четыре серебра, три бронзы! Их завоевали представители младшей и средней возрастной групп. Юноши и девушки соревновались в подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни. В этом году Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту принимает команды из девяти стран.

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