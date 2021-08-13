Наводнения и оползни обрушились на Турцию: 27 человек погибли

Источник материала: ОНТ

Очередная катастрофа в Турции! Не успела страна оправиться от сильнейших лесных пожаров, как на неё обрушились наводнения и оползни.

Стихийное бедствие спровоцировали небывалые ливни. Известно о как минимум 27 погибших. Дороги размыты. Местные жители пытаются спастись, забираясь на крыши домов. Ливни на север Турции обрушились после того, как пожарные практически справились с лесными пожарами на юге. Учёные-климатологи предупреждают, что это не последняя природная катастрофа. Изменение климата будет и дальше вызывать такие бедствия по всей планете.

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