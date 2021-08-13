Лукашенко посещает Рогачевский район

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочим визитом посещает агрогородок Тихиничи в Рогачевском районе Гомельской области, передает БЕЛТА.

Там Глава государства ознакомится с ходом уборочной кампании и социально-экономическим развитием региона.

Также Президент побывает в мастерских машинно-тракторного парка ОАО «Тихиничи», где ему продемонстрируют самоходный зерноуборочный комбайн GH810.

Александра Лукашенко ожидают и в физкультурно-оздоровительном комплексе агрогородка Тихиничи. Запланировано у Президента и общение с местными жителями населенного пункта.

Фото: БЕЛТА

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