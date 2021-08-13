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Лукашенко посещает Рогачевский район
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочим визитом посещает агрогородок Тихиничи в Рогачевском районе Гомельской области,
Там Глава государства ознакомится с ходом уборочной кампании и социально-экономическим развитием региона.
Также Президент побывает в мастерских машинно-тракторного парка ОАО «Тихиничи», где ему продемонстрируют самоходный зерноуборочный комбайн GH810.
Александра Лукашенко ожидают и в физкультурно-оздоровительном комплексе агрогородка Тихиничи. Запланировано у Президента и общение с местными жителями населенного пункта.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочим визитом посещает агрогородок Тихиничи в Рогачевском районе Гомельской области, передает БЕЛТА. Там Глава...
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