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Лукашенко посещает Рогачевский район

13.08.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко посещает Рогачевский район

Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочим визитом посещает агрогородок Тихиничи в Рогачевском районе Гомельской области, передает БЕЛТА.

Там Глава государства ознакомится с ходом уборочной кампании и социально-экономическим развитием региона.

Также Президент побывает в мастерских машинно-тракторного парка ОАО «Тихиничи», где ему продемонстрируют самоходный зерноуборочный комбайн GH810.

Александра Лукашенко ожидают и в физкультурно-оздоровительном комплексе агрогородка Тихиничи. Запланировано у Президента и общение с местными жителями населенного пункта.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочим визитом посещает агрогородок Тихиничи в Рогачевском районе Гомельской области, передает БЕЛТА. Там Глава...
 
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