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ЦТ совместят со школьными экзаменами
Источник материала: ОНТ
Нововведения в системе образования. Централизованное тестирование и экзамены в школах совместят.
В правительстве изменения поддержали. Теперь их должен одобрить Президент на республиканском педсовете в конце августа. В силу они могут вступить уже в следующем году.
Основная задача – снизить нагрузку на выпускников 11-х классов. Внутренние экзамены в некоторых вузах сохранятся. Ещё одно предложение – возможность платникам получить статус молодого специалиста.
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Нововведения в системе образования. Централизованное тестирование и экзамены в школах совместят. В правительстве изменения поддержали. Теперь их должен одобрить...
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