ЦТ совместят со школьными экзаменами

Источник материала: ОНТ

Нововведения в системе образования. Централизованное тестирование и экзамены в школах совместят.

В правительстве изменения поддержали. Теперь их должен одобрить Президент на республиканском педсовете в конце августа. В силу они могут вступить уже в следующем году.

Основная задача – снизить нагрузку на выпускников 11-х классов. Внутренние экзамены в некоторых вузах сохранятся. Ещё одно предложение – возможность платникам получить статус молодого специалиста.

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