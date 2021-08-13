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ЦТ совместят со школьными экзаменами

13.08.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЦТ совместят со школьными экзаменами

Нововведения в системе образования. Централизованное тестирование и экзамены в школах совместят.

В правительстве изменения поддержали. Теперь их должен одобрить Президент на республиканском педсовете в конце августа. В силу они могут вступить уже в следующем году.

Основная задача – снизить нагрузку на выпускников 11-х классов. Внутренние экзамены в некоторых вузах сохранятся. Ещё одно предложение – возможность платникам получить статус молодого специалиста.

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Нововведения в системе образования. Централизованное тестирование и экзамены в школах совместят. В правительстве изменения поддержали. Теперь их должен одобрить...
 
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