В МВД установили участников DDoS-атак, организованных «киберпартизанами»

Источник материала: ОНТ

Министерство внутренних дел выявило участников DDoS-атак, который были организованы «киберпартизанами» на сайты белорусских вузов прошлой осенью.

Из-за DDoS-атак на сайты БГУ и БГМУ пользователи временно не могли пользоваться онлайн-сервисами и дистанционной формой обучения.

Сначала «киберпартизаны» создали опрос, в которой выбирали цель из госорганизаций для массированной кибератаки. Затем для DDoS-атаки был создан специальный сервис, где пользователям предложили анонимно стать участниками автоматической бот-сети.

В основном участниками были студенты, которых ввели в заблуждение «киберпартизаны». В схему были втянуты и некоторые IT-компании из ПВТ.

По факту DDoS-атак следователи возбудили уголовное дело.

Фото: Pixabay





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