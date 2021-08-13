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В МВД установили участников DDoS-атак, организованных «киберпартизанами»
Источник материала: ОНТ
Министерство внутренних дел
Из-за DDoS-атак на сайты БГУ и БГМУ пользователи временно не могли пользоваться онлайн-сервисами и дистанционной формой обучения.
Сначала «киберпартизаны» создали опрос, в которой выбирали цель из госорганизаций для массированной кибератаки. Затем для DDoS-атаки был создан специальный сервис, где пользователям предложили анонимно стать участниками автоматической бот-сети.
В основном участниками были студенты, которых ввели в заблуждение «киберпартизаны». В схему были втянуты и некоторые IT-компании из ПВТ.
По факту DDoS-атак следователи возбудили уголовное дело.
Фото: Pixabay
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Министерство внутренних дел выявило участников DDoS-атак, который были организованы «киберпартизанами» на сайты белорусских вузов прошлой осенью. Из-за DDoS-атак...
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