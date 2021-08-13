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В МВД установили участников DDoS-атак, организованных «киберпартизанами»

13.08.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В МВД установили участников DDoS-атак, организованных «киберпартизанами»

Министерство внутренних дел выявило участников DDoS-атак, который были организованы «киберпартизанами» на сайты белорусских вузов прошлой осенью. 

Из-за DDoS-атак на сайты БГУ и БГМУ пользователи временно не могли пользоваться онлайн-сервисами и дистанционной формой обучения.

Сначала «киберпартизаны» создали опрос, в которой выбирали цель из госорганизаций для массированной кибератаки. Затем для DDoS-атаки был создан специальный сервис, где пользователям предложили анонимно стать участниками автоматической бот-сети.

В основном участниками были студенты, которых ввели в заблуждение «киберпартизаны». В схему были втянуты и некоторые IT-компании из ПВТ.  

По факту DDoS-атак следователи возбудили уголовное дело.

Фото: Pixabay


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Министерство внутренних дел выявило участников DDoS-атак, который были организованы «киберпартизанами» на сайты белорусских вузов прошлой осенью.  Из-за DDoS-атак...
 
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