Уборочная-2021: аграрии убрали 5 млн тонн зерна

Источник материала: ОНТ

Планка в пять миллионов тонн зерна взята! Аграрии продолжают собирать урожай.

На севере страны жатва обычно завершается позже, но в этом году культуры созрели практически в одно время, и аграрии набрали хорошие темпы. Полтора десятка сельхозпредприятий обмолотили свои площади и сейчас помогают соседям. Приходится учитывать и погоду. Местами идут дожди, поэтому перегонять комбайны приходиться чаще. Витебская бройлерная птицефабрика объединяет сразу 16 хозяйств и перераспределение мощностей здесь дело обычное.

По стране уже обмолочено практически 80% площадей. Среди регионов в ряду миллионников – Минская и Брестская области.

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