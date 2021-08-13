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Уборочная-2021: аграрии убрали 5 млн тонн зерна
Источник материала: ОНТ
Планка в пять миллионов тонн зерна взята! Аграрии продолжают собирать урожай.
На севере страны жатва обычно завершается позже, но в этом году культуры созрели практически в одно время, и аграрии набрали хорошие темпы. Полтора десятка сельхозпредприятий обмолотили свои площади и сейчас помогают соседям. Приходится учитывать и погоду. Местами идут дожди, поэтому перегонять комбайны приходиться чаще. Витебская бройлерная птицефабрика объединяет сразу 16 хозяйств и перераспределение мощностей здесь дело обычное.
По стране уже обмолочено практически 80% площадей. Среди регионов в ряду миллионников – Минская и Брестская области.
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Планка в пять миллионов тонн зерна взята! Аграрии продолжают собирать урожай. На севере страны жатва обычно завершается позже, но в этом году культуры созрели...
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