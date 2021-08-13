Фотофакт. Что пишет Лукашенко мелом на доске. И что рисовал Путин

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Оказывается, так белорусский правитель демонстрировал жителям Тихиничей, какой видит «деревню будущего».





Фото «Пул первого»





Жители агрогородка слушали спич Лукашенко, сидя на деревянных лавках. Судя по фото, большинство присутствующих были без масок.





Впрочем, правитель Беларуси – не первый, кто рисует на доске перед зрителями в последние годы. Пару лет назад его российский коллега Владимир Путин выдал свою версию кошки.





Фото, в свою очередь, стало вирусным в Рунете: «Это Россия. Вид сзади» .