ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фотофакт. Что пишет Лукашенко мелом на доске. И что рисовал Путин

13.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Оказывается, так белорусский правитель демонстрировал жителям Тихиничей, какой видит «деревню будущего».

Фотофакт. Что пишет Лукашенко мелом на доске. И что рисовал Путин

Фото «Пул первого»

Фотофакт. Что пишет Лукашенко мелом на доске. И что рисовал Путин

Жители агрогородка слушали спич Лукашенко, сидя на деревянных лавках. Судя по фото, большинство присутствующих были без масок.

Фотофакт. Что пишет Лукашенко мелом на доске. И что рисовал Путин

Впрочем, правитель Беларуси – не первый, кто рисует на доске перед зрителями в последние годы. Пару лет назад его российский коллега Владимир Путин выдал свою версию кошки.

Фотофакт. Что пишет Лукашенко мелом на доске. И что рисовал Путин

Фото, в свою очередь, стало вирусным в Рунете: «Это Россия. Вид сзади».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оказывается, так белорусский правитель демонстрировал жителям Тихиничей, какой видит «деревню будущего».
 
Новости дня
Новости разные
 
Літва заявіла, што беларускі памежнік парушыў мяжу на вачах у літоўскага патруля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by