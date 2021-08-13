Лукашенко заявил, что 25 лет назад убирать урожай было нечем

Во время сегодняшнего посещения Рогачевского района Александр Лукашенко заявил, что до его прихода к власти в независимой Беларуси не было техники для уборки урожая.



Фото из архива president.gov.by

«25 лет назад мы с ним (генконструктором научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш» Сергеем Федоровичем, — Naviny.by ) на поле решали, быть комбайну белорусскому или не быть. Убирать было нечем».

Он напомнил, передает president.gov.by , что тогда многие высказывались против такого решения, предлагая покупать необходимую технику за рубежом.

«Теперь же в Беларуси есть целая линейка отечественных комбайнов мирового уровня», — пишет пресс-служба Лукашенко.

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