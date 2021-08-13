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Лукашенко заявил, что 25 лет назад убирать урожай было нечем
Источник материала: Навiны
Во время сегодняшнего посещения Рогачевского района Александр Лукашенко заявил, что до его прихода к власти в независимой Беларуси не было техники для уборки урожая.
«25 лет назад мы с ним (генконструктором научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш» Сергеем Федоровичем, —
Он напомнил, передает
«Теперь же в Беларуси есть целая линейка отечественных комбайнов мирового уровня», — пишет пресс-служба Лукашенко.
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Во время сегодняшнего посещения Рогачевского района Александр Лукашенко заявил, что до его прихода к власти в независимой Беларуси не было техники для уборки...
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