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В Минске врача вывели в наручниках прямо с дежурства – теперь он на сутках
13.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В минувшую субботу во время дежурства в РНПЦ психического здоровья был арестован доктор по фамилии Яковенко.
Как сообщает
В результате доктора «осудили» на 15 суток административного ареста. Причина задержания неизвестна.
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В минувшую субботу во время дежурства в РНПЦ психического здоровья был арестован доктор по фамилии Яковенко.
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