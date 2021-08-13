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В Минске врача вывели в наручниках прямо с дежурства – теперь он на сутках

13.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В минувшую субботу во время дежурства в РНПЦ психического здоровья был арестован доктор по фамилии Яковенко.

Как сообщает Выборы видишь со ссылкой на телеграм медицинского сообщества, врача вывели прямо из приемного покоя в наручниках и увезли в РОВД, потом на Окрестина, где в понедельник состоялся суд по Skype.

В результате доктора «осудили» на 15 суток административного ареста. Причина задержания неизвестна.

 
 
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В минувшую субботу во время дежурства в РНПЦ психического здоровья был арестован доктор по фамилии Яковенко.
 
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