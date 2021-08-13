По полочкам. Кому и зачем нужен брачный договор?

1. Почему мы об этом говорим? В Беларуси растет число разводов. Так, за первые три месяца 2020 года в стране развелись 9 тысяч пар — на 5% больше, чем в позапрошлом году. Брачный договор поможет семье легче пережить это сложное время, защитит финансы и имущественные права экс-супругов. Если же брак крепкий, договор все равно не помешает. Благодаря ему супруги будут лучше понимать и выполнять свои обязанности в браке. 2. Расскажите сначала о технической стороне дела. Когда можно заключить брачный договор? Составить соглашение могут и молодожены (до заключения брака), и супруги (в любое время, в том числе перед разводом). Об этом сказано в статье 13 Кодекса о браке и семье. 3. Какие есть требования к документу? Его нужно составить письменно и заверить у нотариуса, иначе это будет просто бумажка. Подготовить проект брачного договора у нотариуса стоит 58 рублей, а заверить — 174 рубля. 4. У всех нотариусов одинаковый тариф? Да, поскольку общую формулу расчета цен определил Совмин. В первом случае берется 200% от 1 базовой величины, во втором — 600% от 1 базовой величины. Составить договор можно и у юристов, но цена тогда будет выше. Впрочем, с их сайтов можно бесплатно скачать образцы этого документа и на их основе составить свой, максимально полный. 5. И когда считается, что брачный договор вступил в силу? С даты, когда зарегистрирован брак (для молодоженов) или когда этот документ заверен у нотариуса (для супругов). 6. А на какое время он действителен? Договор можно заключить на неопределенный срок. А можно на время, увязанное с точной календарной датой или наступлением какого-либо события. Например, «соглашение действует все время, пока супруги живут вместе в одном городе или селе». 7. А если развод, что тогда с договором? Его действие прекратится, если только супруги не предусмотрят другое. А если в документе прописаны права и обязанности бывших супругов после развода, он продолжит действовать до их исполнения. 8. Кому особенно нужен брачный договор? Прежде всего, парам, у которых разное материальное положение (например, у одного из будущих супругов есть крупная недвижимость или бизнес), а также если у них есть дети в предыдущих браках или вне брака. 9. Что можно прописать в договоре? Всё, что вы сочтете нужным и на что получите согласие своей «второй половины». И что будет законным, разумеется. Брачный договор не может ограничивать дееспособность и права супругов, в том числе их право обращаться в суд, ставить одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречить Кодексу о браке и семье. 10. А если говорить конкретнее? В первую очередь супругам нужно прописать в договоре свои права и обязанности — в браке и после развода, порядок воспитания и содержания детей (даже если их еще нет), а также раздела общей совместной собственности. Так, муж и жена могут установить, что при разводе их доли будут не равными, а 90/10 или 60/40, и решить, какое конкретно имущество получит каждый из них в этом случае. Причем допустима привязка к определенным условиям, которые наступят или не наступят в будущем. 11. Поясните этот момент про будущее. Например, можно указать, что если муж изменит жене, то при разводе их квартира перейдет целиком в ее собственность. Или если в браке родится ребенок, то после развода квартира достанется супруге, а супруг взамен получит дачу и автомобиль. Либо что алименты после развода будут выплачиваться не в обычном, а повышенном размере, причем не до совершеннолетия, а до окончания вуза. А если женщина владеет бизнесом, то можно установить, что после развода муж не получит доли (акции) ее компании. 12. Неужели стоит думать и заботиться об этом? Особенно если люди только поженились или живут душа в душу… Многочисленные обращения граждан, в частности, в Белорусскую нотариальную палату, подтверждают, что даже у супругов, которые счастливы в браке, возникают самые разные вопросы насчет возможного развода. Прежде всего, по разделу недвижимости, воспитанию детей. Благодаря брачному договору люди стремятся обезопасить себя и своих близких в будущем. 13. Если договор способен регулировать будущие отношения в браке, то и прошлые тоже? Да, это так. Например, брачный договор можно заключить в отношении как имущества, что будет нажито супругами после его заключения, так и имущества, которое уже совместно нажито ими до подписания договора. 14. Если договор касается недвижимости, то его нужно еще где-то заверять? Да. Если документ содержит условия, которые являются или могут стать основанием для возникновения, перехода, прекращения или ограничения прав на недвижимое имущество, его нужно зарегистрировать в организации по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. 15. А ведение семейного бюджета можно прописать в договоре? Конечно, как и многое другое. К примеру, если жена занимается только домашним хозяйством и больше нигде не работает, муж может договориться с нею и записать в договоре, что 15% своего заработка он станет тратить на собственные нужды, а 85% — передавать ей. А если у жены есть акции, то она точно так же, в процентном соотношении, может прописать в документе, сколько дивидентов будет оставлять себе, а сколько направлять в бюджет семьи. 16. Есть ли еще какие-то особенности у брачного договора? О чем еще нужно помнить супругам? Супруги должны четко понимать, как именно они будут контролировать выполнение брачного договора, чтобы потом избежать проблем в суде. Что касается других юридических моментов, то есть еще два важных. Нельзя заключать договор после развода и отказываться исполнять его в одностороннем порядке.