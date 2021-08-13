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"Большой" футбол в Минске: сборная Беларуси в ноябре сыграет с командой Иордании
Источник материала: Партизан
Национальная сборная Беларуси проведет международный товарищеский матч против команды Иордании. Игра состоится на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске 16 ноября в 20.00 по белорусскому времени.
"Будущий соперник в настоящий момент располагается на 95-м месте в рейтинге ФИФА, "Белыя крылы" — на 89-м. Команды уже встречались — 21 марта 2013 года в товарищеской встрече, проходившей в Иордании, соперник одержал минимальную победу со счетом 1:0.
Помимо Иордании, из представителей Азиатской конфедерации футбола национальная сборная Беларуси ранее встречалась с командами Японии, Южной Кореи, Таиланда, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. В 18 поединках на счету сборной Беларуси 10 побед, 4 ничьи и 4 поражения.
Домашний матч с командой Иордании для главной футбольной команды страны станет заключительным в нынешнем году", — говорится в сообщении официального сайта БФФ.
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Национальная сборная Беларуси проведет международный товарищеский матч против команды Иордании. Игра состоится на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в...
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