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Лукашенко говорит, что не шутит насчет Третьей мировой войны

13.08.2021 13:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня на полях Рогачевского района опять ванговал по поводу событий, вероятность которых существует, но это вовсе не значат, что такие события произойдут.

"То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка", - заявил Лукашенко.

"Я не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы, как это было всегда. Я нисколько не драматизирую ситуацию, но она непростая", - добавил пенсионер.

 
 
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Лукашенко сегодня на полях Рогачевского района опять ванговал по поводу событий, вероятность которых существует, но это вовсе не значат, что такие события...
 
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