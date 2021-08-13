Лукашенко говорит, что не шутит насчет Третьей мировой войны

Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня на полях Рогачевского района опять ванговал по поводу событий, вероятность которых существует, но это вовсе не значат, что такие события произойдут.

"То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка", - заявил Лукашенко.

"Я не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы, как это было всегда. Я нисколько не драматизирую ситуацию, но она непростая", - добавил пенсионер.