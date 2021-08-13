Источник материала: БелТА



13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле за прошедшие сутки в авариях пострадали трое несовершеннолетних, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трое несовершеннолетних пострадали в авариях в Гомеле за сутки Первое ДТП случилось 12 августа примерно в 9.30 на ул.1-я Луначарского. 34-летний мужчина на "Фольксвагене" выехал из дворовой территории частного дома и покинул...

Первое ДТП случилось 12 августа примерно в 9.30 на ул.1-я Луначарского. 34-летний мужчина на "Фольксвагене" выехал из дворовой территории частного дома и покинул водительское место. Машина покатилась и сбила 61-летнюю женщину-пешехода с коляской, в которой был 7-месячный ребенок. Женщину и мальчика с многочисленными травмами госпитализировали.Примерно в 17.30 на пр.Речицком 66-летний водитель "Опеля" при проезде регулируемого пешеходного перехода сбил 45-летнюю женщину и ее 12-летнюю дочь. Их доставили в больницу. По предварительной информации, автолюбитель ехал на запрещающий сигнал светофора.Еще одна авария, в которой пострадал ребенок, случилась на ул.Жукова примерно в 18.50. 19-летняя водитель "Рено" (стаж вождения у девушки менее года) при повороте на разрешающий сигнал не предоставила преимущества в движении и сбила 10-летнюю девочку. Та шла по пешеходному переходу также на зеленый сигнал. Девочка получила травмы, ее госпитализировали.-0-