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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Раскрыта скорость замедления метаболизма человека с возрастом Она меньше, чем мы себе представляем После достижения пика скорость метаболизма уменьшается примерно на 3 процента в год вплоть до 20 лет.

опубликовал результаты международного исследования специалистов Университета Дьюка. В нём приняли участие более 6 тысяч человек в возрасте от одной недели до 95 лет.По итогам анализа среднесуточного количества сжигаемых калорий выяснилось, что максимальная скорость метаболизма наблюдается у человека в один год. Калории в их организме сжигаются наполовину быстрее, чем у взрослых. Процессы, которые происходят в клетках ребёнка в этот период, исследователи пока объяснить не могут.После достижения пика скорость метаболизма уменьшается примерно на 3 процента в год вплоть до 20 лет. А затем уже только после 60 лет обмен веществ вновь начинает замедляться, но уже со скоростью менее одного процента ежегодно.Полученные данные, как отмечают учёные, говорят о том, что процесс метаболизма ещё требует проведения дальнейших исследований.