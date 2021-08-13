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Раскрыта скорость замедления метаболизма человека с возрастом Она меньше, чем мы себе представляем

13.08.2021 13:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Раскрыта скорость замедления метаболизма человека с возрастом Она меньше, чем мы себе представляем
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Журналист Science Focus поделился данными американских учёных о скорости метаболизма. Оказалось, что организм меняется не так стремительно.

Джейсон Гудьер опубликовал результаты международного исследования специалистов Университета Дьюка. В нём приняли участие более 6 тысяч человек в возрасте от одной недели до 95 лет.

По итогам анализа среднесуточного количества сжигаемых калорий выяснилось, что максимальная скорость метаболизма наблюдается у человека в один год. Калории в их организме сжигаются наполовину быстрее, чем у взрослых. Процессы, которые происходят в клетках ребёнка в этот период, исследователи пока объяснить не могут.



После достижения пика скорость метаболизма уменьшается примерно на 3 процента в год вплоть до 20 лет. А затем уже только после 60 лет обмен веществ вновь начинает замедляться, но уже со скоростью менее одного процента ежегодно.

Полученные данные, как отмечают учёные, говорят о том, что процесс метаболизма ещё требует проведения дальнейших исследований.
 
 
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После достижения пика скорость метаболизма уменьшается примерно на 3 процента в год вплоть до 20 лет.
 
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