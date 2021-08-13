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Как правильно регистрировать в Беларуси собак особо опасных пород?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Сергей Верташ, судья по спорту «Служебное многоборье кинологов»:
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Сергей Верташ:
Ирина Азен, эксперт Международной кинологической федерации:
Алеся Лакина:
Сергей Верташ:
Ирина Азен:
Но давайте вернемся к вопросу регистрации собак в ЖЭСе. Для того чтобы вы могли зарегистрировать собаку из перечня этих 46 (я уже точно не помню, сколько там потенциально опасных пород), вы обязательно должны предъявить документ об окончании курсов, что вы прослушали и знаете, как правильно общаться с этой собакой. Курсы можно проходить при наших клубах. В Минске их то ли семь, то ли восемь, которые входят в Белорусское кинологическое объединение. Есть еще другая организация – Республиканский клуб служебного собаководства. В общем-то неважно, где проходить курсы, главное, чтобы человек знал, как правильно общаться с собакой.
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
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