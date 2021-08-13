Источник материала: UDF



Сара Рейнсфорд / tvrain.ru​

tvrain.ru

"После такой жестокости, таких репрессий, как вы отвечаете на вопрос здесь и за рубежом, что вы потеряли легитимность как президент страны, и что на самом деле точно нужны сейчас Беларуси перемены?" — спросила журналистка у Лукашенко и сообщила ему о введенных Великобританией санкциях. Это его взбесило.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Журналистку Би-Би-Си, задавшую неприятный вопрос Лукашенко, высылают из России Сара Рейнсфорд начала работать в России еще в начале 2000-х.

Утверждается, что отказ продлить визу журналистке — это ответ "на дискриминацию российских СМИ в Великобритании" и отказы выдавать визы российским журналистам.начала работать в России еще в начале 2000-х. После была на Кубе, в Турции, Испании.