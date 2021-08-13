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Журналистку Би-Би-Си, задавшую неприятный вопрос Лукашенко, высылают из России

13.08.2021 13:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Журналистку Би-Би-Си, задавшую неприятный вопрос Лукашенко, высылают из России
Сара Рейнсфорд / tvrain.ru​
Журналистку Би-Би-Си Сару Рейнсфорд, которая недавно задала неприятный вопрос Александру Лукашенко, высылают из РФ. Ей не продлили визу. До конца августа она должна покинуть Россию, сообщает tvrain.ru.

Утверждается, что отказ продлить визу журналистке — это ответ "на дискриминацию российских СМИ в Великобритании" и отказы выдавать визы российским журналистам.

Сара Рейнсфорд начала работать в России еще в начале 2000-х. После была на Кубе, в Турции, Испании.


"После такой жестокости, таких репрессий, как вы отвечаете на вопрос здесь и за рубежом, что вы потеряли легитимность как президент страны, и что на самом деле точно нужны сейчас Беларуси перемены?" — спросила журналистка у Лукашенко и сообщила ему о введенных Великобританией санкциях. Это его взбесило.


 
 
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Сара Рейнсфорд начала работать в России еще в начале 2000-х.
 
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