Источник материала: БелТА



13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе на месте ДТП с рейсовым автобусом продолжает работать следственно-оперативная группа, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом в Столинском районе Как сообщалось, авария произошла сегодня около 7.30 вблизи деревни Теребище. Автобус следовал по маршруту Столин - Стахово и на закруглении дороги съехал в кювет. В ...

Как сообщалось, авария произошла сегодня около 7.30 вблизи деревни Теребище. Автобус следовал по маршруту Столин - Стахово и на закруглении дороги съехал в кювет. В салоне находилось 12 пассажиров, 6 из них доставлены в больницу. Погибших нет.Столинский районный отдел Следственного комитета в отношении водителя возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. С водителем проводятся следственные действия.-0-