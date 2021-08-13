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СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом в Столинском районе

13.08.2021 13:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе на месте ДТП с рейсовым автобусом продолжает работать следственно-оперативная группа, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Как сообщалось, авария произошла сегодня около 7.30 вблизи деревни Теребище. Автобус следовал по маршруту Столин - Стахово и на закруглении дороги съехал в кювет. В салоне находилось 12 пассажиров, 6 из них доставлены в больницу. Погибших нет.
 
Столинский районный отдел Следственного комитета в отношении водителя возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. С водителем проводятся следственные действия.-0-
 
Теги: Брест
 
 
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Как сообщалось, авария произошла сегодня около 7.30 вблизи деревни Теребище. Автобус следовал по маршруту Столин - Стахово и на закруглении дороги съехал в кювет. В ...
 
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