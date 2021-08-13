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Лукашенко: мы поддерживаем сельское хозяйство, потому что они смотрят за деревнями, а это люди

13.08.2021 14:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В государственной поддержке сельхозпредприятий ключевым является социальный аспект. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 августа, посещая хозяйство в Рогачевском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: мы поддерживаем сельское хозяйство, потому что они смотрят за деревнями, а это люди

Кроме обеспечения сельчан достойным уровнем доходов, на плечи агропроизводителей ложится и дополнительная социальная нагрузка. Речь в первую очередь идет о поддержании порядка, благоустройстве, помощи местным жителям в бытовых вопросах. Президент отметил, что в стране есть желающие взять землю (те же фермеры), но нести социальную нагрузку при этом они не хотят.

Лукашенко: мы поддерживаем сельское хозяйство, потому что они смотрят за деревнями, а это люди

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот поэтому я и не разваливаю сельхозпредприятия, кооперативы, не делю на части. Сегодня есть фермеры, которые хотят: «Дайте мне землю». Хорошо, мы не против, а деревни? «Деревни не надо». А кто будет смотреть за деревней? Поэтому мы поддерживаем сельское хозяйство – потому что они смотрят за деревнями.

Лукашенко: мы поддерживаем сельское хозяйство, потому что они смотрят за деревнями, а это люди

А социальная сфера и деревни, люди, пенсионеры в основном – это наша ответственность, государственная. Но коль мы на них переложили, значит, мы их должны поддержать. Вот в чем суть основная поддержки сельского хозяйства так, как я это представляю. Иначе и быть не может.

 
 
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Новости Беларуси. В государственной поддержке сельхозпредприятий ключевым является социальный аспект. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 августа, посещая...
 
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