Вице-спикер СР Исаченко пожаловался в Генассамблею ООН на «экономическое и политическое давление на Беларусь»

В Генеральную ассамблею ООН направлено заявление «по факту экономического и политического давления на Беларусь». Документ направил национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.





«Республика Беларусь ответственно подходит к выполнению взятых на себя международных обязательств по реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, — отметил Исаченко. — В нашей стране сформирована национальная архитектура управления процессом достижения Целей устойчивого развития. В ее деятельность вовлечены представители гражданского общества, органов государственного управления, парламентского сообщества и деловых кругов. Совместные усилия общества и государства по достижению ЦУР обеспечили существенный прогресс. В индексе человеческого развития нашей республике принадлежит 53-е место в категории стран с очень высоким уровнем человеческого развития; в независимом рейтинге достижения ЦУР Беларусь занимает 24-е место из 165 государств».

По словам Исаченко, Беларусь за свою «многовековую историю, ценой героического подвига предыдущих поколений, потеряв каждого третьего гражданина во времена Великой Отечественной войны, отстояла право на самостоятельное определение своего пути развития».

«Являясь одним из учредителей Организации Объединенных Наций, Беларусь сохраняет приверженность ключевым принципам международного права — невмешательству во внутренние дела государств и их равенству на международной арене, — отметил Исаченко. — Однако сегодня из-за развернутой странами ЕС и США целенаправленной кампании по политическому и экономическому давлению на Республику Беларусь достигнутые высокие результаты в различных сферах и в процессе достижения ЦУР оказались под угрозой».

Исаченко считает, что Беларусь столкнулась «с наглым и дерзким вызовом, брошенным суверенному, демократическому и миролюбивому государству, каждому его гражданину».

«Односторонние ограничительные меры в виде недопущения произведенных в Беларуси товаров на европейский рынок, запрета западных государств на перелеты белорусских перевозчиков над своей территорией, эскалация миграционного кризиса на белорусско-литовской границе в настоящее время приобретают катастрофические перспективы, — отметил он. — Подобная бездумная политика в отношении нашей страны серьезно затрагивает интересы не только белорусских граждан. В адрес Евросоюза направлены сотни обращений белорусских трудовых коллективов с призывом прекратить неправомерное давление. Однако многочисленные просьбы трудящихся игнорируются. Весь мир стал свидетелем беспрецедентного внешнего давления, политизации Целей устойчивого развития, развязывания глобального кризиса в самом центре Европы».

Исаченко отметил, что подобные действия противоречат ряду международных обязательств, идут вразрез с положениями Устава ООН и декларации о принципах международного сотрудничества, принятую Генассамблеей ООН в 1970 году, а также существенно ухудшают право на достойный уровень жизни для миллионов людей.

«Как Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития в Республике Беларусь обращаюсь к Генеральной Ассамблее ООН и призываю: осудить грубое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь со стороны иностранных государств; принять меры по недопущению использования односторонних принудительных ограничений в отношении суверенного государства; прекратить спланированные шаги ряда государств — членов ООН по игнорированию ключевых принципов международного права и ухудшению уровня жизни миллионов людей; стать на защиту реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая в настоящее время последовательно игнорируется США и странами ЕС, взявшими на себя соответствующие высокие обязательства по ее исполнению», — отметил Исаченко в своем заявлении.