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МВД установило тысячи участников DDоS-атак на сайты белорусских вузов в 2020 году

13.08.2021 14:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

МВД установило тысячи участников DDоS-атак на сайты Белорусского государственного университета и Белорусского государственного медицинского университета осенью 2020 года, сообщила пресс-служба ведомства.

МВД установило тысячи участников DDоS-атак на сайты белорусских вузов в 2020 году

«Вначале злоумышленники создали опрос, в котором предложили пользователям выбрать цель для массированной кибератаки из перечня государственных организаций. Затем для осуществления DDoS-атаки создали специальный сервис и предложили пользователям стать участниками автоматической бот-сети для атаки на госресурсы, — говорится в сообщении МВД. — Чем больше пользователей вовлекалось в этот процесс, тем больше запросов направлялось на сайты: не справляясь с возросшей нагрузкой, те отключались».

В результате атак сайты университетов были временно недоступны, «пользователи не могли воспользоваться онлайн-сервисами, дистанционной системой обучения и прочими информационными возможностями». «Вузам был причинен не только материальный, но и репутационный ущерб», — говорится в сообщении.

Университеты обратились в органы внутренних дел. По факту атак возбуждено уголовное дело.

Установленные «тысячи участников кибератак», как отметили в МВД, в основном студенты, «которые не осознавали всю серьезность последствий».

«В бот-сети оказались втянуты и некоторые IT-компании — резиденты Парка высоких технологий, чьи отдельные сотрудники опрометчиво поддались на провокацию «кибер-партизан». Руководству этих компаний предстоит полностью возместить нанесенный ущерб вузам», — говорится в сообщении.

 

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МВД установило тысячи участников DDоS-атак на сайты Белорусского государственного университета и Белорусского государственного медицинского университета осенью...
 
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