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«Но чтобы мы особо на горло не наступали». К «Тихиничам» присоединят ещё одно хозяйство, и вот что сказал Лукашенко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 13 августа посещает хозяйство в Рогачевском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Небольшие деревни в зоне работы успешных агропроизводителей фактически оказываются под их опекой. Сегодня обсуждается возможное присоединение к ОАО «Тихиничи» еще одного небольшого сельхозпредприятия. В планах построить там новый молочно-товарный комплекс и увеличить дойное стадо.
Александр Лукашенко обратил внимание, что это должен быть полностью продуманный шаг, чтобы не перегрузить хозяйство. За такое решение – о присоединении – выступает и само руководство предприятия. В этом видят перспективу развития.
– Ну если сам, то ради бога.
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«Но чтобы мы особо на горло не наступали». К «Тихиничам» присоединят ещё одно хозяйство, и вот что сказал Лукашенко
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 13 августа посещает хозяйство в Рогачевском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Небольшие деревни в зоне...
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