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«Евроторг» отреагировал на информацию о возможной продаже компании российскому ритейлеру
Источник материала: UDF
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«Компания органично развивается и имеет устойчивое финансовое положение, что подтверждается оценкой международных рейтинговых агентств, —
Ранее в Сети появилась информация о возможной покупке компании «Евроторг» ритейлером «Магнит». Позднее российская компания опровергала подобную информацию.
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Ранее в Сети появилась информация о возможной покупке компании «Евроторг» ритейлером «Магнит».
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