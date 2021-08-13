«Евроторг» отреагировал на информацию о возможной продаже компании российскому ритейлеру

Источник материала: UDF

«Компания органично развивается и имеет устойчивое финансовое положение, что подтверждается оценкой международных рейтинговых агентств, —„Евроторг“. — Мы укрепляем наше лидерство в секторе продовольственного ритейла Республики Беларусь, продолжая расширяться в соответствии с нашей стратегией мультиформатного ритейлера и планируем, что в сентябре 2021 года сеть будет насчитывать свыше тысячи магазинов».