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«Евроторг» отреагировал на информацию о возможной продаже компании российскому ритейлеру

13.08.2021 14:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Евроторг» отреагировал на информацию о возможной продаже компании российскому ритейлеру
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«Евроторг» прокомментировал появившуюся информацию о возможной продаже компании российскому ритейлеру «Магнит». «Мы не ведем никаких переговоров на тему продажи сети наших магазинов, и слухи на эту тему не соответствуют действительности», — заявил крупнейший продовольственный ритейлер Беларуси.

«Компания органично развивается и имеет устойчивое финансовое положение, что подтверждается оценкой международных рейтинговых агентств, — заявляет „Евроторг“. — Мы укрепляем наше лидерство в секторе продовольственного ритейла Республики Беларусь, продолжая расширяться в соответствии с нашей стратегией мультиформатного ритейлера и планируем, что в сентябре 2021 года сеть будет насчитывать свыше тысячи магазинов».


Ранее в Сети появилась информация о возможной покупке компании «Евроторг» ритейлером «Магнит». Позднее российская компания опровергала подобную информацию.
 
 
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Ранее в Сети появилась информация о возможной покупке компании «Евроторг» ритейлером «Магнит».
 
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