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Литва зафиксировала факт нарушения границы белорусским пограничником, ГПК ситуацию пока не комментирует
Источник материала: Навiны
Служба охраны государственной границы (СОГГ) Литвы заявила о факте нарушения границы белорусским пограничником поздним вечером 12 августа в Шальчининкайском районе.
Представитель белорусской погранслужбы, как утверждается, был один. Он «приблизительно на полметра вошел на территорию Литвы и тут же вернулся назад».
«На видео видна и экипировка нарушителя — у него на плече коврик и спальный мешок или свернутая плащ-палатка», — говорится в сообщении СОГГ.
В это время примерно в ста метрах от места происшествия находился мобильный пограничный патруль литовской погранслужбы.
«СОГГ Литвы оценивает такое поведение белорусского пограничника как безответственное и непрофессиональное», — говорится в сообщении литовского ведомства.
Служба охраны госграницы передала информацию об инциденте в МИД и МВД Литвы.
Официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский сказал БелаПАН, что пока не может прокомментировать эту информацию. «Я видел это видео в сети, пока никак его комментировать не буду, потому что видео непонятно когда и где снято. Пока никаких комментариев по этому поводу у меня нет», — сказал он.
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Литва зафиксировала факт нарушения границы белорусским пограничником, ГПК ситуацию пока не комментирует
Служба охраны государственной границы (СОГГ) Литвы заявила о факте нарушения границы белорусским пограничником поздним вечером 12 августа в Шальчининкайском...
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