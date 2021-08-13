ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва зафиксировала факт нарушения границы белорусским пограничником, ГПК ситуацию пока не комментирует

13.08.2021 14:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Служба охраны государственной границы (СОГГ) Литвы заявила о факте нарушения границы белорусским пограничником поздним вечером 12 августа в Шальчининкайском районе.

Литва зафиксировала факт нарушения границы белорусским пограничником, ГПК ситуацию пока не комментирует

Представитель белорусской погранслужбы, как утверждается, был один. Он «приблизительно на полметра вошел на территорию Литвы и тут же вернулся назад».

«На видео видна и экипировка нарушителя — у него на плече коврик и спальный мешок или свернутая плащ-палатка», — говорится в сообщении СОГГ.

В это время примерно в ста метрах от места происшествия находился мобильный пограничный патруль литовской погранслужбы.

«СОГГ Литвы оценивает такое поведение белорусского пограничника как безответственное и непрофессиональное», — говорится в сообщении литовского ведомства.

Служба охраны госграницы передала информацию об инциденте в МИД и МВД Литвы.

Официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский сказал БелаПАН, что пока не может прокомментировать эту информацию. «Я видел это видео в сети, пока никак его комментировать не буду, потому что видео непонятно когда и где снято. Пока никаких комментариев по этому поводу у меня нет», — сказал он.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Служба охраны государственной границы (СОГГ) Литвы заявила о факте нарушения границы белорусским пограничником поздним вечером 12 августа в Шальчининкайском...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Но чтобы мы особо на горло не наступали». К «Тихиничам» присоединят ещё одно хозяйство, и вот что сказал Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by