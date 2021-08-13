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В Гомельской области началось внедрение системы дистанционного сбора учета электроэнергии на базе сети NB-IoT от МТС

13.08.2021 14:33 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

В Гомельской области началось внедрение системы дистанционного сбора учета электроэнергии на базе сети NB-IoT от МТС

МТС совместно РУП «Гомельэнерго» приступил к реализации решения по дистанционному сбору данных об использованной электроэнергии в жилых домах Гомельской области. Всего планируется установить 1500 «умных» счетчиков белорусского производства, которые будут снимать показания с приборов учета и автоматически передавать их по сети NB-IoT МТС на платформу «Гомельэнерго».

В основе технического решения — счетчики-концентраторы с модулем беспроводной связи и SIM-картами МТС, собирающие данные с квартирных приборов учета электроэнергии. Устройство способно само передавать информацию по радиоканалу, используя протокол передачи данных NB-IoT от МТС. Данные со счетчиков через сеть оператора по закрытому и защищенному VPN-каналу будут направляться в информационную систему предприятия РУП «Гомельэнерго».

Автоматизация сбора данных позволит сделать систему анализа и выставления счетов более прозрачной и удобной. Потребителям не нужно будет снимать показания вручную, а сотрудникам энергосистемы — ходить и проверять достоверность данных. Также снизятся затраты на прием и обработку данных.

Счетчики-концентраторы разработаны РУП «Гомельэнерго» совместно с белорусской компанией «МИРТЕК-инжиниринг». Данные приборы учета производятся на собственных мощностях РУП «Гомельэнерго».

На данный момент в жилых домах различных районов Гомельской области идет монтаж порядка 1500 приборов учета электроэнергии с дистанционной передачей данных.

 
 
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МТС совместно РУП «Гомельэнерго» приступил к реализации решения по дистанционному сбору данных об использованной электроэнергии в жилых домах Гомельской...
 
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