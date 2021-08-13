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Пятница 13-е: беларуский рубль ушел на выходные победителем

13.08.2021 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль завершил неделю укреплением к доллару, евро и российскому рублю. Валютная корзина подешевела сразу на 0,36% до минимума за девять месяцев.

Курс доллара упал на 0,0093 BYN до 2,5025 BYN/USD и оказался на минимуме за 11 дней.

Курс евро обвалился на 0,0165 BYN до 2,9345 BYN/EUR. Это минимальное значение за последние 360 дней.

Курс российского рубля снизился на 0,0092 BYN до 3,4058 BYN/100 RUB.

Итоги второй недели августа 2021 на валютном рынке Беларуси

9 августа против РБ были введены существенные санкции со стороны США, Канады и Великобритании, но за период с 9 по 13 августа белорусскому рублю удалось подорожать сразу ко всем валютам и отыграть потери первой недели.

курс доллара −0,0115 BYN (−0,46%);
курс евро −0,0390 BYN (−1,31%);
курс российского рубля −0,0329 BYN (−0,96%);

Московская биржа

Банк России опустил официальный курс доллара на 10 копеек до 73,4721 RUB/USD.

Официальный курс евро на завтра снизился на 13 копеек до 86,2195 RUB/EUR. Это минимальный уровень за полтора месяца.

Итоги второй недели августа 2021 на валютном рынке России

Российский рубль завершил неделю ослаблением к доллару и небольшим укреплением к евро:

курс доллара +0,3417 RUB (+0,47%);
курс евро −0,2426 RUB (−0,28%);
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль завершил неделю укреплением к доллару, евро и российскому рублю. Валютная корзина подешевела сразу на 0,36% до минимума за девять месяцев.
 
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