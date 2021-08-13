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Меркель перед визитом в Украину встретится с Путиным
Источник материала: Партизан
Меркель 20 августа посетит Россию, а 22 августа Украину
Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Россию, а 22 августа - Украину, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Канцлер в пятницу посетит Москву, а в воскресенье - Киев", - сказал он в Берлине.
Зайберт отметил, что Меркель встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Совершенно очевидно, что она встретится с президентом", - сказал он, отвечая на вопрос "
Зайберт добавил, что пока не может сообщить остальных деталей программы визита.
Для Меркель в сентябре заканчивается канцлерский срок, на следующих парламентских выборах она свою кандидатуру не выдвигает.
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Меркель 20 августа посетит Россию, а 22 августа Украину
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