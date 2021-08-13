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Польша начала доставлять беженцев к белорусской границе
Источник материала: СТВ
13 августа со стороны Польши к белорусской границе была организованно доставлена группа иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Случай произошел на участке пограничной заставы «Беляны». Стоит отметить, что автомобиль такого типа не используется польскими пограничниками, а принадлежит Вооруженным силам Польши.
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13 августа со стороны Польши к белорусской границе была организованно доставлена группа иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Случай...
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