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Латвийские пограничники расправились с беженцами. Их избили и выгнали в сторону Беларуси
Источник материала: СТВ
Накануне латвийские пограничники у пограничной заставы «Бигосово» расправились с группой беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двух мужчин и трех женщин допросили, избили и выгнали в сторону Беларуси. По их следу пустили собак.
– Они вчера отвели их вот на это место и сказали: «Не возвращайтесь. Если вы вернетесь, мы вас убьем».
Екатерина Забенько, СТВ:
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Накануне латвийские пограничники у пограничной заставы «Бигосово» расправились с группой беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двух мужчин и...
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