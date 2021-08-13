﻿ Латвийские пограничники расправились с беженцами. Их избили и выгнали в сторону Беларуси. 21.by
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Латвийские пограничники расправились с беженцами. Их избили и выгнали в сторону Беларуси

13.08.2021 14:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Накануне латвийские пограничники у пограничной заставы «Бигосово» расправились с группой беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двух мужчин и трех женщин допросили, избили и выгнали в сторону Беларуси. По их следу пустили собак.

Латвийские пограничники расправились с беженцами. Их избили и выгнали в сторону Беларуси

– Они вчера отвели их вот на это место и сказали: «Не возвращайтесь. Если вы вернетесь, мы вас убьем». 
– Такого не будет. 
– Это вчера. А сегодня они, получается, вообще через мост с собаками плавали.

Екатерина Забенько, СТВ: 
Прибалты сегодня на публику гордятся своей принадлежностью к большой европейское семье, в которой принято быть толерантными, а фактически создают концлагеря на своей территории, забывая о правах человека.

 
 
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Накануне латвийские пограничники у пограничной заставы «Бигосово» расправились с группой беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двух мужчин и...
 
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