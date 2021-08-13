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ГПК: Польша начала доставлять иностранцев к белорусской границе

13.08.2021 14:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Со стороны Польши к белорусской границе 13 августа была организованно доставлена группа иностранцев, заявляет пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.

ГПК: Польша начала доставлять иностранцев к белорусской границе
next.gazeta.pl

Утверждается, что это произошло на участке пограничной заставы Беляны.

Госпогранкомитет опубликовал 18-секундный видеоролик: из грузовика выгружаются люди в обычной гражданской одежде — всего восемь человек — и переходят через контрольно-следовую полосу. Один из них хромает. За этими перемещениями около грузовика наблюдают несколько человек, предположительно, в униформе. Снимавший находится на отдалении, скрываясь за растительностью.

«Стоит отметить, что автомобиль такого типа не используется польскими пограничниками, а принадлежит Вооруженным силам Польши», — обратили внимание в белорусском пограничном ведомстве.

 

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Со стороны Польши к белорусской границе 13 августа была организованно доставлена группа иностранцев, заявляет пресс-служба Государственного пограничного...
 
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