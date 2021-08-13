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На выходных в Беларуси будут пониженные курсы валют

13.08.2021 14:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Завершились последние на этой неделе торги на БВФБ.

На выходных в Беларуси будут пониженные курсы валют

Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:

  • евро — 2,9345 белорусского рубля (-0,0165 пункта);
  • доллар — 2,5025 белорусского рубля (0,0093 пункта);
  • российский рубль — 3,4058 белорусского рубля за 100 российских (-0,0092 пункта).

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (2-6 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Завершились последние на этой неделе торги на БВФБ.
 
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