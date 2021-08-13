﻿ «Ты посмотри, сколько у него места свободного». Какой совет дал Александр Лукашенко на агропредприятии «Тихиничи»?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Ты посмотри, сколько у него места свободного». Какой совет дал Александр Лукашенко на агропредприятии «Тихиничи»?

13.08.2021 14:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подробно изучил состояние дел в сельском хозяйстве Рогачевского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ты посмотри, сколько у него места свободного». Какой совет дал Александр Лукашенко на агропредприятии «Тихиничи»?

Показателен машинно-тракторный парк агропредприятия «Тихиничи». Это пример того, как можно экономно и по-хозяйски подходить к вопросам обслуживания и хранения техники. Масштабируя вопрос на страну в целом, глава государства указал на имеющиеся резервы: повышая эффективность в отдельных моментах, сегодня возможно поднять общий финансовый результат предприятий, а значит, и доходы работников.

«Ты посмотри, сколько у него места свободного». Какой совет дал Александр Лукашенко на агропредприятии «Тихиничи»?

– Надо разумно, по уму подойти и создать образцовый машинный двор. Компактный, небольшой. У него он большой: ты посмотри, сколько у него места даже здесь свободного. А на машинном дворе не должно быть свободных мест. 
– Александр Григорьевич, сегодня такая обстановка, когда техника… 
– Ты хочешь сказать в поле? Да нет, я вижу, сколько свободного места.

«Ты посмотри, сколько у него места свободного». Какой совет дал Александр Лукашенко на агропредприятии «Тихиничи»?

Президент не ограничился докладами чиновников и руководства организации. Условиями работы он поинтересовался у рядовых работников. В целом увиденным Александр Лукашенко остался доволен и поблагодарил сельчан за труд.

«Ты посмотри, сколько у него места свободного». Какой совет дал Александр Лукашенко на агропредприятии «Тихиничи»?

Читайте также:

Лукашенко: мы поддерживаем сельское хозяйство, потому что они смотрят за деревнями, а это люди

«Но чтобы мы особо на горло не наступали». К «Тихиничам» присоединят ещё одно хозяйство, и вот что сказал Лукашенко

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Гомельскую область: Президент посещает деревню будущего

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко подробно изучил состояние дел в сельском хозяйстве Рогачевского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Схватил за волосы и потащил в кусты. 58-летний маньяк нападал на девушек под Минском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by