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«Ты посмотри, сколько у него места свободного». Какой совет дал Александр Лукашенко на агропредприятии «Тихиничи»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко подробно изучил состояние дел в сельском хозяйстве Рогачевского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Показателен машинно-тракторный парк агропредприятия «Тихиничи». Это пример того, как можно экономно и по-хозяйски подходить к вопросам обслуживания и хранения техники. Масштабируя вопрос на страну в целом, глава государства указал на имеющиеся резервы: повышая эффективность в отдельных моментах, сегодня возможно поднять общий финансовый результат предприятий, а значит, и доходы работников.
– Надо разумно, по уму подойти и создать образцовый машинный двор. Компактный, небольшой. У него он большой: ты посмотри, сколько у него места даже здесь свободного. А на машинном дворе не должно быть свободных мест.
Президент не ограничился докладами чиновников и руководства организации. Условиями работы он поинтересовался у рядовых работников. В целом увиденным Александр Лукашенко остался доволен и поблагодарил сельчан за труд.
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«Ты посмотри, сколько у него места свободного». Какой совет дал Александр Лукашенко на агропредприятии «Тихиничи»?
Новости Беларуси. Александр Лукашенко подробно изучил состояние дел в сельском хозяйстве Рогачевского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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