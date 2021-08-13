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Рейсовый автобус вылетел с дороги под Столином - по дороге на место ДТП погиб спасатель

13.08.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авария с рейсовым автобусом произошла утром в пятницу в Столинском районе, а в итоге погиб спасатель.

Рейсовый автобус вылетел с дороги под Столином - по дороге на место ДТП погиб спасатель
Авария с рейсовым автобусом произошла утром в пятницу в Столинском районе. На закруглении дороги у деревни Теребище водитель не справился с управлением, автобус вылетел в кювет и, судя по фото, врезался в дерево.

Пострадали несколько пассажиров. Четырех человек медики забрали в больницу, рассказали в МВД.


Что стало причиной ДТП, сейчас выясняют эксперты. 

Но у этого ДТП, как оказалось, было и трагическое продолжение - в аварию попал автомобиль МЧС, ехавший на место происшествия. Один спасатель погиб:

"Сегодня утром при следовании для проведения аварийно-спасательных работ в Столинском районе, где рейсовый автобус МАЗ съехал в кювет, произошло ДТП с участием автоцистерны МЧС. В результате происшествия погиб работник МЧС", сообщает МЧС. 
 
 
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Авария с рейсовым автобусом произошла утром в пятницу в Столинском районе, а в итоге погиб спасатель.
 
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