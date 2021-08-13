|
Исаченко: мы столкнулись с наглым и дерзким вызовом, брошенным демократическому и миролюбивому государству
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Заявление по факту экономического и политического давления на Беларусь в адрес Генассамблеи ООН направил национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нем он призвал ООН осудить грубое вмешательство иностранных государств во внутреннюю политику Беларуси и стать на защиту устойчивого развития нашего государства.
Анатолий Исаченко, национальный координатор ЦУР, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Анатолий Исаченко добавил: в независимом рейтинге достижения Целей устойчивого развития Беларусь занимает 24-е место из 165 государств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исаченко: мы столкнулись с наглым и дерзким вызовом, брошенным демократическому и миролюбивому государству
Новости Беларуси. Заявление по факту экономического и политического давления на Беларусь в адрес Генассамблеи ООН направил национальный координатор по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)