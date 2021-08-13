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Материалы Zerkalo.io и его соцсетей (как и TUT.BY) признали экстремистскими
13.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Такое решение принял суд Центрального района, рассмотрев исковое заявление от МВД Беларуси.
Экстремистскими материалами признаны информационная продукция TUT.BY и Zerkalo.io (порталов, а также аккаунтов в Telegram, Viber, Twitter, ВКонтакте, Одноклассниках и TikTok), а также логотипы (цифровые водяные знаки) TUT.BY и Zerkalo,
Теперь этот перечень должен быть внесен в Республиканский список экстремистских материалов, после чего распространение любой продукции TUT.BY и Zerkalo.io будет считаться административным правонарушением.
Команда ресурсов будет обжаловать решение суда.
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Такое решение принял суд Центрального района, рассмотрев исковое заявление от МВД Беларуси
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