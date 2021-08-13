Материалы Zerkalo.io и его соцсетей (как и TUT.BY) признали экстремистскими

Источник материала: Салiдарнасць

Такое решение принял суд Центрального района, рассмотрев исковое заявление от МВД Беларуси.

Экстремистскими материалами признаны информационная продукция TUT.BY и Zerkalo.io (порталов, а также аккаунтов в Telegram, Viber, Twitter, ВКонтакте, Одноклассниках и TikTok), а также логотипы (цифровые водяные знаки) TUT.BY и Zerkalo, сообщает команда белорусского портала.

Теперь этот перечень должен быть внесен в Республиканский список экстремистских материалов, после чего распространение любой продукции TUT.BY и Zerkalo.io будет считаться административным правонарушением.

Команда ресурсов будет обжаловать решение суда.