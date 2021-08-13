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Суд Вильнюса постановил арестовать 9 участников беспорядков у парламента

13.08.2021 15:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Литвы. Вильнюсский суд постановил арестовать 9 участников беспорядков у парламента Литвы. Таким образом удовлетворена просьба прокуроров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд Вильнюса постановил арестовать 9 участников беспорядков у парламента

Многотысячная акция протеста против принудительной вакцинации и ограничений в отношении непривитых 10 августа переросла в столкновения с полицией. 

Суд Вильнюса постановил арестовать 9 участников беспорядков у парламента

Тогда пострадали 18 сотрудников полиции, были задержаны 26 человек. 9 из них взяты под стражу. Половина из тех, кто попал за решетку – безработные, треть – с судимостью.

 
 
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Новости Литвы. Вильнюсский суд постановил арестовать 9 участников беспорядков у парламента Литвы. Таким образом удовлетворена просьба прокуроров, сообщили в...
 
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