ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За 5 лет допнабор в белорусские вузы вырос в 42 раза

13.08.2021 15:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Если в 2017 году дополнительный набор в высшие учебные заведения Беларуси осуществлялся в отношении 23 человек, то в 2021 году вакантными оказались 974 места.

За 5 лет допнабор в белорусские вузы вырос в 42 раза
Такими данными поделился т-г канал «Задзiночанне беларускіх студэнтаў». Его представители проанализировали статистику дополнительного набора вузов на бюджет с 2017 по 2021 годы. И вот что выяснили:

За пять лет дополнительный набор вырос в 42 раза: 

23 человека добирали на бюджет в 2017 году;
974 места (!!)  вакантны в 2021-м . 
В 2017-2020 годах не пользовались популярностью аграрные и ветеринарные специальности, которые и составляли большую часть дополнительных наборов. К 2021 году недостаток абитуриентов наблюдается в вузах по всей стране во многих отраслях.

Силовые вузы


Пропорционально хуже всех в Беларуси дела у Военной академии — там недобрали 24% студентов или 115 человек из 484. Недостаёт 37 человек в Академию МВД, но похоже, что добирать их не планируют.

Гражданские вузы


Среди «гражданских» минских вузов анти-лидируют Белорусский национальный технический университет (БНТУ - допнабор 161 человека), Белорусский государственный аграрный технический университет (БГАТУ - 66 человек), Белорусский государственный технологический университет (БГТУ - 53 человека) и Белорусский государственный университет (БГУ - 51 человек). Региональные «чемпионы» — Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (БГСХА, г.Горки - 110 человек), Белорусский государственный университет транспорта (БГУТ, Гомель - 68 человек), Витебская государственная академия ветеринарной медицины (ВГАВМ, Витебск - 54 человека), Гродненский государственный аграрный университет (ГГАУ, Гродно - 47 человек) и Белорусско-российский университет (БРУ, Могилев - 42 человека).
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если в 2017 году дополнительный набор в высшие учебные заведения Беларуси осуществлялся в отношении 23 человек, то в 2021 году вакантными оказались 974 места.
 
Новости дня
Новости разные
 
Исаченко: мы столкнулись с наглым и дерзким вызовом, брошенным демократическому и миролюбивому государству
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by