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Материалы Zerkalo.io и его соцсетей (как и TUT.BY) признали экстремистскими

13.08.2021 15:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Центрального района 13 августа рассмотрел исковое заявление от МВД Беларуси и признал информационную продукцию портала TUT.BY и его соцсетей, а также Zerkalo.io, экстремистскими материалами.



Экстремистскими материалами признаны информационная продукция TUT.BY и Zerkalo.io (порталов, а также аккаунтов в Telegram, Viber, Twitter, ВКонтакте, Одноклассниках и TikTok), а также логотипы (цифровые водяные знаки) TUT.BY и Zerkalo.

Теперь этот перечень должен быть внесен в Республиканский список экстремистских материалов, после чего распространение любой продукции TUT.BY и Zerkalo.io будет считаться административным правонарушением.

Мы имеем право обжаловать решение. И конечно же, это сделаем.


И что вы будете делать дальше?


Работать для вас, как и прежде. Мы уверены, что не нарушаем закон и претензии МВД являются безосновательными. Журналисты Zerkalo.io соблюдают принципы журналистики и белорусские законы.

Вас нельзя теперь читать?

Наоборот, можно и нужно.

Есть ответственность за хранение, распространение и изготовление экстремистских материалов (ст. 19.11 КоАП), это влечет за собой административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.

Просто чтение или просмотр материалов к этому не относятся.

То есть читать нас будет можно по-прежнему, как на сайте, так в нашем приложении и наших соцсетях.

Мы также работаем над решениями, которые позволят вам безопасно делиться контентом с вашими родными и близкими.

А разговаривать с вами теперь тоже нельзя?

В законодательстве не предусмотрена ответственность для героев публикаций.

А присылать фото и видео?


Редакция Zerkalo.io находится за пределами Беларуси. Силовые органы не смогут получить доступ к информации, которая есть в распоряжении редакции, и отследить ее источники. Со своей стороны гарантируем анонимность читателям, которые делятся с нами информацией.

Часть бывшей команды TUT.BY запустила новое медиа Zerkalo.io 8 июля. Через час доступ к ресурсу в Беларуси заблокировали.

3 июня МВД обратилось в суд с иском, где требует признать материалы TUT.BY и соцсетей портала (портала, а также его аккаунтов в Telegram, Viber, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и TikTok) экстремистскими. В заявлении МВД говорится о том, что в ходе мониторинга интернета в феврале этого года на портале и в соцсетях портала нашли «материалы, затрагивающие интересы Республики Беларусь», а при анализе материалов «выявлены признаки экстремизма». Ведомство также просит Мининформ включить материалы портала в Республиканский список экстремистских материалов и принять меры по ограничению доступа к информационной продукции TUT.BY, зеркальным версиям сайта и аналогам с другими URL-адресами, «способствующими распространению вышеуказанной информационной продукции» в интернете на территории Беларуси.
 
 
 
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Суд Центрального района 13 августа рассмотрел исковое заявление от МВД Беларуси и признал информационную продукцию портала TUT.BY и его соцсетей, а также Zerkalo.io,...
 
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