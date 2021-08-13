Власти признали экстремистскими материалы и соцсети TUT.by и Zerkalo.io

Суд Центрального района 13 августа рассмотрел исковое заявление от МВД Беларуси и признал информационную продукцию портала TUT.BY и его соцсетей, а также Zerkalo.io, экстремистскими материалами.



Источник: t.me/tutby_official

Экстремистскими материалами признаны информационная продукция TUT.BY и Zerkalo.io (порталов, а также аккаунтов в Telegram, Viber, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и TikTok), а также логотипы (цифровые водяные знаки) TUT.BY и Zerkalo.

Теперь этот перечень должен быть внесен в Республиканский список экстремистских материалов, после чего распространение любой продукции TUT.BY и Zerkalo.io будет считаться административным правонарушением.

Есть ответственность за хранение, распространение и изготовление экстремистских материалов (ст. 19.11 КоАП), что влечет за собой административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста. Просто чтение или просмотр материалов к этому не относятся. То есть читать наших коллег будет можно по-прежнему, как на сайте, так в приложении и соцсетях.