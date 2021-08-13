ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Почему взорвался автобус в Воронеже? Версии владельцев и криминалистов

13.08.2021 15:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Взрывотехники ФСБ России и криминалисты изучают материалы, обнаруженные на месте взрыва автобуса в Воронеже. ЧП произошло в центре города вечером 12 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему взорвался автобус в Воронеже? Версии владельцев и криминалистов

На момент трагедии в салоне находились 35 пассажиров. В результате пострадал 21 человек, две женщины скончались.

Почему взорвался автобус в Воронеже? Версии владельцев и криминалистов

Число жертв может увеличиться, поскольку три человека находятся в тяжелом состоянии.

Почему взорвался автобус в Воронеже? Версии владельцев и криминалистов

Следователи пока считают техническую версию основной и склоняются к варианту неисправности топливного оборудования. Сами владельцы автобуса утверждают, что туда могли «что-то подкинуть». По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Взрывотехники ФСБ России и криминалисты изучают материалы, обнаруженные на месте взрыва автобуса в Воронеже. ЧП произошло в центре города вечером...
 
Новости дня
Новости разные
 
Адкуль узяўся каранавірус, або Навошта Кітаю фэйкавы швайцарскі навуковец
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by