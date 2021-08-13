Кац: «Цена потери легитимности — страна буквально на глазах превратилась в «черную дыру Европы»

Источник материала: Салiдарнасць

Российский блогер — о том, чего лишилась Беларусь за год. И что приобрела.





— Лукашенко недооценил главного — к середине третьего десятка лет его президентства белорусское общество безвозвратно изменилось, — анализируя события прошлого года, сделал вывод Максим Кац. — Те поколения, которые составляли базу его поддержки, те, кому он успешно продавал ностальгию по советскому прошлому, ушли по естественным причинам.

Нынешние избиратели отказываются понимать, почему их страна пятнадцать лет мечтает о средней зарплате в 500 долларов, в то время как в соседней крошечной Эстонии, не обладающей тем набором фантастических преимуществ, которые есть у Беларуси, средняя зарплата почти втрое выше.

Почему Беларусь превратилась в одну из беднейших стран Европы, ВВП которой болтается между Габоном и Ливаном, а вся экономическая история — это баланс между рецессией и стагнацией.

Но главное, чего никто из белорусского руководства не успел заметить, — это рождение настоящей политической нации, когда значимая часть общества готова к консолидированному политическому действию, например, к протестному голосованию за единого оппозиционного кандидата или к массовым акциям протеста .

Аналитик считает, что за год белорусским властям так и не удалось никого убедить в официально озвученных результатах выборов, и сравнивает Беларусь до и после.

— Мы понимаем: то, как на самом деле проголосовали избиратели , важнее, чем объявленные официально цифры. И когда люди проголосовали против, все не может дальше оставаться как было. За этот год мы поняли, насколько значимо крайне эфемерное и неопределенное понятие легитимность. Насколько сложно и дорого становится править, когда она у тебя испарилась .

Править становится настолько сложно и дорого, что всю вертикаль власти приходится формировать силовиками, обеспечивая свое правление исключительно на силе.

Вспомним, какой путь прошел Александр Лукашенко всего за один год. Год назад Лукашенко был хоть и не приятным, но легитимным президентом. Беларусь была площадкой для переговоров по урегулированию кризиса на востоке Украины. Треть валютной выручки страны приносил ПВТ. Но за этот год мы увидели цену потери легитимности. Причем эта цена последовательно возрастает.

Страна (как с правовой, так и с географической точки зрения) буквально на глазах превратилась в «черную дыру Европы», с которой никто не готов иметь никаких дел , — считает Максим Кац.

Аналитик уверен, что урон, который Беларусь несет вследствие потери легитимности правителя, будет иметь последствия в будущем. Однако также Кац убежден, что белорусов не оставят со своими проблемами наедине.

— Мы видим, насколько велика разница между ситуацией, когда у тебя есть какая-то базовая поддержка, и попыткой править против воли абсолютного большинства. Сохранение Лукашенко у власти очень дорого стоит стране сразу с двух сторон. Со стороны настоящего — это реальный экономический ущерб . Страна утратила свои транзитные преимущества. Ее покидают высокотехнологичные бизнесы, а квалифицированные люди из конкурентных отраслей экономики стремятся переехать в соседние страны.

Прямые иностранные инвестиции, в которых экспортно- ориентированная экономика Беларуси отчаянно нуждается, — тема, которую можно закрыть вплоть до конца режима Лукашенко.

Ковровые рейды силовиков в масках, возможность закрыть и отобрать все у кого угодно , произвольно посадить любого человека и долгосрочные инвестиции — никак между собой не сочетаются.

Каждое следующее действие Лукашенко с попыткой шантажировать соседей ради выхода из-под санкций будет приводить только к новым санкциям. Каждое следующее действие Лукашенко будет повышать зависимость Беларуси от РФ и будет стоить ей суверенитета.

Но главный ущерб — это ущерб будущего. Надо помнить, насколько бы низко Лукашенко не просадил страну, именно с этого уровня придется начинать реформы. Каждый день режима сегодня — аукнется завтра.

С другой стороны, репутация Беларуси в ЕС и США вполне однозначна. Даже сегодня, при существовании Лукашенко, европейские правительства и международные институции прямо заявляют о готовности поддерживать будущие реформы в стране. И все встречаются со Светланой Тихановской , которая олицетворяет будущую Беларусь.

Беларусь — это развитое образованное общество. Общество взрослое, не религиозное, без фундаментального конфликта, спорных территорий и иных болезней, свойственных постсоветскому пространству.

Нет ни одной причины, почему с уходом Лукашенко и стартом реформ страна очень быстро не догонит по уровню экономического развития своих восточно-европейских соседей или даже не обгонит их, — делает вывод аналитик.