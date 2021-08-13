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Неизвестный ворвался в дом и застрелил пять человек в Великобритании
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Массовое убийство произошло в Великобритании. Пять человек, включая ребенка, были застрелены неизвестным мужчиной в Плимуте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как рассказали случайные свидетели происшествия, вооруженный человек выбил дверь дома и открыл стрельбу по находившимся там людям. После этого, убегая с места преступления, открыл огонь по случайным прохожим, застрелив двух человек. Позднее было найдено тело предполагаемого убийцы.
Полиция уже заявила, что инцидент не имеет отношения к терроризму. В Британии один из самых низких уровней убийств с применением оружия в мире.
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Новости Великобритании. Массовое убийство произошло в Великобритании. Пять человек, включая ребенка, были застрелены неизвестным мужчиной в Плимуте, сообщили в...
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