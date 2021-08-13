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В Курильском озере обнаружили тело одной из пассажирок упавшего вертолёта

13.08.2021 16:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Найдено тело одной из пассажирок потерпевшего крушение на Камчатке пассажирского вертолета. Сам Ми-8 обнаружен на глубине 110 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели уже доставили на место падения машины глубоководное оборудование.

В Курильском озере обнаружили тело одной из пассажирок упавшего вертолёта

В четверг, 12 августа, вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро», на борту которого находились 13 пассажиров и три члена экипажа, по неизвестным причинам упал в Курильское озеро и затонул.

В Курильском озере обнаружили тело одной из пассажирок упавшего вертолёта

Спасти удалось восемь человек. Неизвестной остается судьба еще семи пассажиров, в том числе и капитана воздушного судна.

 
 
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Новости России. Найдено тело одной из пассажирок потерпевшего крушение на Камчатке пассажирского вертолета. Сам Ми-8 обнаружен на глубине 110 метров, сообщили в...
 
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