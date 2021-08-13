ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Спасайте ваши жизни». В Японии из-за сильных ливней эвакуируют более 3 млн человек

13.08.2021 16:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Японии. Более 3 миллионов человек эвакуируют из-за сильных ливней в Японии. В семи префектурах объявлен высший уровень погодной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Спасайте ваши жизни». В Японии из-за сильных ливней эвакуируют более 3 млн человек

По заявлению властей, дожди могут нанести «непоправимый ущерб, которого не видели десятилетиями». В городе Китахиросима за три часа выпало 140 миллиметров осадков.

«Спасайте ваши жизни». В Японии из-за сильных ливней эвакуируют более 3 млн человек

«Спасайте ваши жизни», – гласит указание местной администрации. Жителям запрещено выходить на улицы, кроме как для эвакуации. Синоптики призывают людей сохранять бдительность из-за угрозы схода селей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Японии. Более 3 миллионов человек эвакуируют из-за сильных ливней в Японии. В семи префектурах объявлен высший уровень погодной опасности, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Талибы захватили Кандагар и контролируют 13 провинций Афганистана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by