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Талибы захватили Кандагар и контролируют 13 провинций Афганистана

13.08.2021 16:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. В Афганистане талибы захватили Кандагар и еще четыре крупных города страны. За несколько недель они смогли установить контроль над 13 провинциями и сейчас, по некоторым данным, находятся в 130 километрах от Кабула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Талибы захватили Кандагар и контролируют 13 провинций Афганистана

Столь стремительное наступление объясняется еще и тем, что многие населенные пункты отдаются без боя. Сотни солдат правительственных сил сложили оружие и сдались боевикам.

Талибы захватили Кандагар и контролируют 13 провинций Афганистана

Генсек ООН выказал глубокую озабоченность развитием событий в Афганистане. Он призвал талибов немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров. США и Канада срочно организовывают эвакуацию своих дипломатов. Германия призвала своих граждан немедленно покинуть Афганистан. Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения «Талибан» происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.

 
 
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Новости Афганистана. В Афганистане талибы захватили Кандагар и еще четыре крупных города страны. За несколько недель они смогли установить контроль над 13...
 
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