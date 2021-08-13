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Маттиас Теденбю перешел в минское "Динамо"
Источник материала: Партизан
По информации телеграм-канала "Хоккейный бульбаш", шведский нападающий Маттиас Теденбю перешел в минское "Динамо".
"Агент игрока Алеша Пилко в своем твиттере сообщил, что достиг соглашения с будущим клубом Маттиаса. От себя добавим, что этот клуб — минское "Динамо".
О переходе шведа в стан "зубров" заговорили еще в мае, но только теперь стороны смогли урегулировать все нюансы контракта", — говорится в сообщении.
Предыдущий сезон форвард играл за "Витязь". В 54 матчах регулярного чемпионата он отметился 35 (17+18) очками. До КХЛ игрок выступал в Швейцарии, Швеции и Северной Америке (120 матчей в НХЛ),
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По информации телеграм-канала "Хоккейный бульбаш", шведский нападающий Маттиас Теденбю перешел в минское "Динамо".
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