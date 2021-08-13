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Задержана правозащитница Human Constanta Наста Лойко
Источник материала: Партизан
Сотрудники Департамента финансовых расследований задержали правозащитницу Анастасию Лойко и увезли ее на допрос в ДФР.
Анастасия Лойко / Еврорадио
Причины допроса и другие обстоятельства пока не известны.
Задержание подтвердили коллеги Лойко из правозащитной организации Human Constanta (в начале августа эту организацию официально закрыли через суд),
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Сотрудники Департамента финансовых расследований задержали правозащитницу Анастасию Лойко и увезли ее на допрос в ДФР.
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